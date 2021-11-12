Водителя Mercedes могут задержать на 15 суток за оставление места ДТП

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя Mercedes-Benz совершившего ДТП на Полевой улице и скрывшегося с места аварии. Видео с видеорегистратора размещено в одном из тюменских пабликов. На нем видно, что иномарка, задев автомобиль Hyundai, не останавливаясь, уезжает.

55-летний нарушитель заявил, что сожалеет о случившемся, но очень спешил к пожилой маме, которая осталась на улице со сломанной ногой, захлопнув дверь. При этом поясняет, что не заметил, как задел другой автомобиль и о ДТП узнал из СМИ. Но в ГИБДД автомобилист приехал только после вызова.

В этом году водитель 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, 5 нарушений – превышение скорости. Штрафы вовремя автомобилист не оплачивает, за последние два года 10 материалов по просроченным этим водителем штрафам переданы в службу судебных приставов.

Он вновь оштрафован, в этот раз за выезд на встречную полосу, также на него составлен административный материал за оставление места ДТП, в этом случае решение примет уже суд. Санкция предусматривает лишение права управления транспортом от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток, сообщили в ГИБДД.