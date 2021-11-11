Житель Челябинской области разбился на тобольской трассе

Около полудня на 68-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области "Мицубиси Лансер" въехал в стоящий на обочине большегруз "Мерседес", сломавшийся в пути.

41-летний водитель "Мицубиси", житель Челябинской области, скончался на месте ДТП. О других пострадавших пока не сообщается.

Стрелка спидометра "Мицубиси" в момент удара застыла на отметке 145 километров в час. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге не ограничено, осуществляется в полном объеме, сообщили в Госавтоинспекции.