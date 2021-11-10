Десять ДТП с 12 пострадавшими за сутки произошло на тюменских дорогах

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

10 дорожно-транспортных происшествий произошло вчера в Тюменской области, в них пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Три аварии спровоцировали начинающие водители со стажем за рулем от месяца до года, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюмени 25-летняя дама со стажем вождения в один год на улице Газовиков, 6 на Toyota Auris не пропустила на перекрестке "Ладу Ларгус". В аварии травмированы оба водителя.

На 20-м километре окружной дороги Тюмени столкнулись два Volkswagen. При перестроении водитель первого не уступила дорогу второму автомобилю. Легкие повреждения 6-летний сын водителя первого "Фольксвагена". Стаж мамы за рулем автомобиля – два месяца.

На 10-м километре автодороги Тюмень-Салаирка 21-летний водитель Renault Logan со стажем за рулем 9 месяцев не выбрал безопасную скорость, опрокину авто в кювет, в результате получил травмы лица и другие повреждения.

В Винзилях вечером Lifan на пешеходном переходе сбил 64-летнюю женщину с 12-летней внучкой, они травмированы, еще одна внучка успела перейти дорогу раньше. 57-летняя водитель пояснила, что ее ослепили фары другого автомобиля, и она не заметила людей на переходе. Обстоятельства выясняются.

Сегодня в первом часу ночи 18-летний подросток на "Ладе" 14-й модели в селе Бызово Упоровского района сбил двух пешеходов, после этого автомобиль въехал в забор жилого дома. По предварительным данным, оба пешехода, мужчины 30 и 39 лет с тяжкими травмами госпитализированы, находятся в реанимации. Пешеходы шли по краю проезжей части, навстречу движению транспорта, водитель не выбрал скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям. Водительское удостоверение молодой человек получил 22 октября этого года.