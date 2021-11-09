В Викуловском районе ищут 17-летнего юношу, который исчез после проводов друга в армию

18:00 09 ноября 2021
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Следствие возбудило головное дело об убийстве в связи с безвестным исчезновением 17-летнего Антона Гольцмана в Викуловском районе. 

По версии следствия, 7 ноября 2021 года несовершеннолетний ушел из дома в селе Поддубровное к другу в село Викулово на проводы в армию вместе со своими знакомыми. В последний раз его видели в тот же день в 23 часа. До настоящего времени домой он не вернулся и его местонахождение не известно. На месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей территориального следственного отдела, сотрудников отдела криминалистики следственного управления, сотрудников полиции, а также волонтеров.  

Приметы: на вид 17 лет, рост около  170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серого цвета.

Был одет: футболка бордового цвета, толстовка черного цвета, брюки черные с резинкой внизу, кроссовки черного цвета.  

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по телефонам:  8(34551) 5-08-00, 5-08-02, 5-08-01 - Ишимский межрайонный следственный отдел либо по телефону 8(34551) 79802, 79845 – МО МВД России "Ишимский".

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