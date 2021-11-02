Тюменские власти продолжают борьбу с уличной торговлей

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Специалисты сектора административной практики департамента потребительского рынка и сотрудники УМВД России стараются пресечь стихийную торговлю в городе и регулярно проводят рейды по таким "точкам".

Так, с 25 по 31 октября инспекторы провели 12 рейдов, изъяли у торговцев почти 3656 кг овощей и фруктов, составили 20 протоколов по статье 1.22 и 5 протоколов по статье 14.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Деревянные ящики, коробки и раскладные столы с сомнительного качества продовольствием и ширпотребом убраны с Червишевского тракта, улиц Пархоменко, Молодежной, Олимпийской, Моторостроителей, Энергетиков.

Все эти подручные средства портят внешний вид нашего города, а продукты могут быть опасны для здоровья и жизни покупателей. Продавцы не имеют санитарных книжек и документов, подтверждающих безопасность товара. Борьба с несанкционированной торговлей в Тюмени ведется ежедневно, не остановится она и в выходные и праздничные дни, отметили в администрации города.