Участникам свадебного кортежа в Тюмени выписали штрафы за дорожный беспредел

11:54 02 ноября 2021
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Водителей одного Lexus, трех Toyota, двух Mercedes-Benz, Hyundai  и "Лады" наказали за то, что они в свадебным кортежем в час пик перегородили движение по улице Широтной. Видеозапись о дорожном беспределе появилась в соцсетях, владельцев автомобилей установили и провели с ними беседу, сообщает Госавтоиспекция Тюменской области.

Исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер лично разъяснил водителям, перегородившим дорогу, в чем правовой нигилизм и общественная опасность их действий. 

Участники кортежа извинились перед тюменцами, пояснив, что идея возникла спонтанно, и они не хотели доставить кому-то неудобства. Они привлечены к административной ответственности за умышленное создание помех в дорожном движении со штрафами в пять тысяч рублей каждому.

"Все дорожные инциденты, вызывающие общественный резонанс под контролем у руководства Госавтоинспекции региона, практически все водители грубо и сознательно нарушающие ПДД привлекаются к административной ответственности", - отметили в Госавтоинспекции.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , ПДД , штрафы
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