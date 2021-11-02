Участникам свадебного кортежа в Тюмени выписали штрафы за дорожный беспредел

Водителей одного Lexus, трех Toyota, двух Mercedes-Benz, Hyundai и "Лады" наказали за то, что они в свадебным кортежем в час пик перегородили движение по улице Широтной. Видеозапись о дорожном беспределе появилась в соцсетях, владельцев автомобилей установили и провели с ними беседу, сообщает Госавтоиспекция Тюменской области.

Исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер лично разъяснил водителям, перегородившим дорогу, в чем правовой нигилизм и общественная опасность их действий.

Участники кортежа извинились перед тюменцами, пояснив, что идея возникла спонтанно, и они не хотели доставить кому-то неудобства. Они привлечены к административной ответственности за умышленное создание помех в дорожном движении со штрафами в пять тысяч рублей каждому.

"Все дорожные инциденты, вызывающие общественный резонанс под контролем у руководства Госавтоинспекции региона, практически все водители грубо и сознательно нарушающие ПДД привлекаются к административной ответственности", - отметили в Госавтоинспекции.