Следователи организовали проверку по сообщению о незаконности полигона для сжигания кур

В связи с появившимся обращением пользователя одной из социальных сетей о незаконном полигоне для уничтожения мертвых птиц из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике, а также загрязнением атмосферы и земли следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение процессуальной проверки, сообщается на сайте СУСК по Тюменской области.

"С целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщении, следователями СКР будут проверены доводы, изложенные в обращении, и установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - следует из официального сообщения.

Напомним, очаг птичьего гриппа был выявлен на птицефабрике "Боровская" в октябре, с 13 октября там был введен карантин, после чего предприятие начало уничтожать все поголовье и продукцию. Утилизации путем сжигания подлежало 4,3 млн кур, 12 млн яиц и более 57 тонн полуфабрикатов, колбас и так далее.

Роспотребнадзор на прошлой неделе заявил, что вечером 25 октября произвел отбор проб воздуха в Восточном административном округе Тюмени, в микрорайоне Войновка и выявил "превышение гигиенических нормативов по содержанию сероводорода и диоксида серы в пределах 1,4 ПДК".