Двое жителей Кургана погибли в ДТП на тюменской трассе

Kia Сeed и бензовоз столкнулись на 159-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в воскресенье вечером, погибли водитель и пассажирка автомобиля, ехавшая с ними девушка госпитализирована.
"Предварительно, "Киа" выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 29-летний водитель и 34-летняя пассажирка легкового автомобиля. В больницу госпитализирована 27-летняя девушка. Все пострадавшие – жители Кургана", - сообщает областная Госавтоинспекция.
Отмечается, что Kia Сeed на зимней резине, что помешало обеспечить безопасность поездки и другие обстоятельства трагедии выясняют эксперты.
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