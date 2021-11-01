Двое жителей Кургана погибли в ДТП на тюменской трассе

12:21 01 ноября 2021
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Kia Сeed и бензовоз столкнулись на 159-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в воскресенье вечером, погибли водитель и пассажирка автомобиля, ехавшая с ними девушка госпитализирована. 

"Предварительно, "Киа" выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 29-летний водитель и 34-летняя пассажирка легкового автомобиля. В больницу госпитализирована 27-летняя девушка. Все пострадавшие – жители Кургана", - сообщает областная Госавтоинспекция. 

Отмечается, что Kia Сeed на зимней резине, что помешало обеспечить безопасность поездки и другие обстоятельства трагедии выясняют эксперты.

Теги: ДТП , Курган
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