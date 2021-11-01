Экс-главе тюменского УГИБДД, который обвиняется во взятках, на полгода продлили арест

Ленинский районный суд Тюмени приступил к рассмотрению уголовного дела о взятках в отношении бывшего начальника УГИБДД по Тюменской области и на первом же заседании продлил ему арест на шесть месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.



Подсудимый обвиняется в четырех эпизодах получения взятки в значительном размере и в девяти эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия бездействия (ч.2и ч 3 ст. 290 УК РФ).

"Решался вопрос о продлении срока содержания под стражей Селюнину. Срок содержания под стражей продлен на 6 месяцев, до 13 апреля включительно. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября", - заявили в пресс-службе.

В начале октября СУСК сообщало, что следствие по делу завершено, общий размер взяток составил 600 тысяч рублей, подозреваемый свою вину признал, на его имущество стоимостью 3,67 млн рублей наложен арест. Дело поступило в суд 18 октября.