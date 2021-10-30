Шесть пешеходов пострадали на дорогах Тюмени за сутки

14:20 30 октября 2021
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Тюменские водители накануне сбили четырех пешеходов днем и еще двух ночью, все пострадавшие получили различные повреждения. сообщила Госавтоинспекция.

Chevrolet сбил двух тюменок 25 и 40 лет на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шарова, 5. ГИБДД выясняет, почему водитель не пропустил пешеходов на "зебре". Предварительно, у обеих пострадавших ушибы.

Девушка за рулем Mazdа проехала по стопе 71-летней пенсионерке во дворе дома по улице Домостроителей, 26. 

Водитель "Лада" не пропустил 43-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Николая Федорова, 9 и она получила различные повреждения.

Водитель Toyota Camry сбил парня и девушку на пешеходном переходе на улице Холодильной, 57А. Они получили травмы конечностей и другие повреждения.

Обстоятельства ДТП выясняются. Водителей просят быть внимательными, особенно во дворах и жилых зонах, особенно во время каникул, когда дети будут находиться на улице.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы , травмы
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