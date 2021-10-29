Тюменец украл катализаторы с пяти автомобилей каршеринга

09:29 29 октября 2021
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Снятые с арендованных автомобилей катализаторы 24-летний тюменец сдавал в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги тратил на личные нужды. общая сумма кражи составила 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной полиции.

Заявление о том, что с пяти автомобилей пропали катализаторы, в  полицию написал владелец сервиса по прокату автомобилей. Пропажу деталей обнаружили после того, как несколько клиентов, арендовавших автомобили, сообщили, что во время эксплуатации на панели приборов все время горит сигнальная лампочка о неисправности.

Полицейские установили, что ранее все неисправные автомобили, воспользовавшись приложением, арендовал посуточно один и тот же молодой человек. В отношении него возбуждены уголовные дела о кражах. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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