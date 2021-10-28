В Тюменской области действуют семь очагов птичьего гриппа

На сегодняшний день в Тюменской области по-прежнему действует семь очагов птичьего гриппа в Тюменском, Казанском, Упоровском, Ялуторовском и Бердюжском районах, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Управление Россельхознадзора просит жителей области обо всех случаях массового заболевания или падежа птиц, содержащихся в личных подворьях, незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу и Управление Россельхознадзора по телефонам горячей линии, указанным на сайте.

Что касается уничтожении кур на Боровской птицефабрике, где был выявлен птичий грипп и предстояло уничтожить 4,3 млн кур и продукцию, то весь биоматериал из эпизоотического очага вывезен, продолжается работа по его уничтожению до зольного остатка продолжается и в ближайшее время завершится.

Кроме того, уничтожена ранее изъятая продукция птицеводства в количестве 57 638,985 килограммов: полуфабрикаты из мяса птицы — 54 488,595 кг, изделия колбасные — 1 607,39 кг; филе куриное — 1430 кг, жир куриный - 113 кг и более 12 миллионов штук яиц.