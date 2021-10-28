Два месяца тюменец переписывался с родней женщины, чтобы скрыть ее убийство

Следствие установило, что 36-летний тюменец недалеко от села Каменка Тюменского района убил свою знакомую, а потом два месяца переписывался с ее телефона с родственниками погибшей, чтобы скрыть преступление.

Расследование уголовного дела завершено, мужчина обвиняется убийстве, а также кражах с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере.

Установлено, что убийство произошло 14 июня 2021 года, в ходе ссоры обвиняемый сначала ударил кулаком по голове женщины, задушил ее с помощью веревки и оттащил в кусты тело. У убитой он забрал золотые украшения и мобильный телефон, с которого потом еще два месяца переписывался от имени женщины с ее родственниками, вводя их в заблуждение.

Благодаря совместно проведенным следователями регионального СК России и сотрудниками полиции следственно-оперативным мероприятиям была установлена личность потерпевшей, обстоятельства ее пропажи и гибели. Обвиняемый находится под арестом, дело передано в суд, сообщили в СКР по Тюменской области.