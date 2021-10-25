Тюменский подросток на своих "Жигулях" помял два автомобиля на парковке

17-летний юноша на "Жигулях" пятой модели разбил "Газель" и "Датсун" на парковке на улице Кремлевской в Тюмени и попытался скрыться с места происшествия.

Автоинспекторы выяснили, что машину молодой человек себе купил за три дня до ДТП, водительских прав у него нет, а ДТП случилось, потому что отказали тормоза. Сам подросток не пострадал. Автоинспекторы составили административный материал о привлечении молодого человека за езду без права управления транспортом. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

В Госавтоинспекции Тюменской области отметили, что в регионе увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних водителей, не имеющих права управления транспортом и навыков вождения. "Большинство родителей самоустраняются от решения этой проблемы, говоря, что были не в курсе, что у сына есть автомобиль, или молчаливо поддерживают своих детей, гоняющих по городам и селам без прав и подвергающим опасности себя и других участников движения",- сообщили о проблеме в ГИБДД.