Тюменских охотников попросили сообщать об обнаружении в лесу мертвых кабанов и птиц

13:44 25 октября 2021
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В связи с обострением эпизоотической обстановки по распространению высокопатогенного гриппа птиц в Тюменской области, а также африканской чумы свиней в соседних областях, жителей региона просят обращать внимание на наличие в охотугодьях павших диких кабанов и птиц, а также трупов домашних животных в дикой среде обитания.

В госохотдепартаменте Тюменской области напомнили, что в случае угрозы возникновения и распространения АЧС среди кабанов охотники должны сжигать отходы после разделки туш добытых ими кабанов и информировать госохотдепартамент об обнаружении павших кабанов в охотугодях. 

Об обнаружении в охотугодьях больных или павших животных в течение 24 часов необходимо сообщить в  управление ветеринарии Тюменской области или районные ветеринарные станции.

Теги: ветеринарная служба , кабан , охотники , птичий грипп
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