Мертвого подростка в кювете нашли в Вагайском районе

16-летний подросток погиб в ДТП в субботу в Вагайском районе. Местные жители нашли подростка вчера рано утром в кювете на улице Дорожной в поселке Заречный.

По предварительным данным, юноша съехал с дороги и мотоцикл опрокинулся. Через месяц молодому человеку должно было исполниться 17 лет. Права управления транспортом он не имел. Мотоцикл принадлежит жителю Омутинского района. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в Госавтоинспекции.