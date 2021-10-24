Мертвого подростка в кювете нашли в Вагайском районе

11:31 24 октября 2021
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16-летний подросток погиб в ДТП в субботу в Вагайском районе. Местные жители нашли подростка вчера рано утром в кювете на улице Дорожной в поселке Заречный. 

По предварительным данным, юноша съехал с дороги и мотоцикл опрокинулся. Через месяц молодому человеку должно было исполниться 17 лет. Права управления транспортом он не имел. Мотоцикл принадлежит жителю Омутинского района. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в Госавтоинспекции. 

Теги: Вагайский район , ГИБДД Тюменской области , ДТП , мотоцикл
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