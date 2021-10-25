Тюменец может сесть в тюрьму за кражу джинсов из бутика

В полицию областного центра обратился представитель одного из местных магазинов, который сообщил, что неизвестный похитил из торгового зала брендовые джинсы на сумму около 60 000 рублей.

Сотрудники полиции провели просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель города Тюмени. Гражданин, воспользовавшись невнимательностью продавцов похитил товар, после чего поспешно покинул бутик. Оперативники задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Подозреваемый признался, что продал похищенное имущество, денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.