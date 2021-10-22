Пообещав снять порчу, юная целительница из Красноярска оказалась в Тюмени не по своей воле

Девушка из Голышманово, пытаясь уладить проблемы в личной жизни, заплатила 18-летней целительнице из Красноярска, с которой познакомилась в соцсетях, 750 тысяч рублей за снятие порчи, а когда поняла, что всё это обман, сообщила в полицию. Оперативники задержали юную "ворожею" и доставили ее в Тюмень.

Сотрудники специализированного отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области установили личность целительницы, задержали ее в Красноярске и доставили в Тюмень.

У доверчивой жительницы Голышманова есть подруги по несчастью в других регионах. Мошенница сообщила следователям, что с апреля по июнь под видом снятия порчи ей удалось обмануть женщин Санкт-Петербурга, Читы, Ямала, Волгоградской области, Алтайского края, Дагестана и Карачаево-Черкесской Республики. Установлено 10 потерпевших. Сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Псевдоцелительница задержана. По факту заведено дело о мошенничестве в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили в областной полиции.