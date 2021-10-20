Тюменца оштрафовали за перевозку тиктокеров в багажнике

Инспекторы полка ДПС ГИБДД ночью оштрафовали водителя "Лады Грата" за перевозку пассажиров в багажнике автомобиля в центре Тюмени.

21-летний водитель привлечен к ответственности за перевозку пассажиров вне кабины и за незаконную тонировку. Темную пленку, нарушающую ГОСТ, автомобилист не стал снимать, ему выдано требование об устранении нарушения. Ранее водитель два раза привлекался к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля.

Снимавшие во время поездки ролик для ТикТока 18-летняя девушка и 19-летний молодой человек привлечены к ответственности за то, что не были пристёгнуты ремнями безопасности во время движения транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.