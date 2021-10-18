В Тобольске за выходные произошло два убийства

Фото - https://tyumen.sledcom.ru/

Убийством одного из партнеров завершились отношения в выходные дни в двух тобольских парах.

Вечером 16 октября в 7 микрорайоне города ранее судимая 30-летняя женщина в ходе пьяной ссоры схватила со стола нож и нанесла своему 45-летнему сожителю два ножевых ранения, в результате которых он скончался на месте.

Около двух часов ночи 17 октября трагедия произошла в общежитии в 4 микрорайоне. Там 21-летний пьяный мужчина двумя ударами ножа в спину убил 18-летную подругу, которая в результате ссоры собрала вещи и решила уйти от него.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, медико-криминалистическая и другие. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУСК по Тюменской области.