ТОДЭП выплатит тоболячке компенсацию за сломанную на остановке ногу

Тобольский городской суд вынес решение о взыскании с АО "ТОДЭП" в пользу жительницы Тобольска, сломавшей на автобусной остановке ногу, более 158 тыс. рублей в счет возмещения вреда.

Утром 2 февраля 2021 года женщина поскользнулась на автобусной остановке на улице Радищева и упала. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом лодыжки правой голени, что является тяжким вредом здоровью.

Пострадавшая обратилась в Тобольский городской суд с иском о возмещении морального вреда и расходов на лечение.

Суд установил, что на основании заключенного муниципального контракта обязанность по надлежащему содержанию автодороги, в том числе территории остановочного комплекса, возложена на АО "ТОДЭП", и взыскивал с ответчика в пользу истицы более 158 тыс. рублей в счет возмещения морального морального вреда и расходов на лечение, сообщили в облпрокуратуре.