МЧС: за неделю в Тюменской области потушен 51 пожар

За прошедшую неделю на территории Тюменской области зарегистрирован 51 пожар. Спасено 5 человек, 26 человек эвакуировано.
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части.
На оказание помощи населению пожарные и спасатели выезжали 27 раз.
В МЧС отмечают, что с наступлением холодов увеличилось количество пожаров, связанных с нарушением устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузки электросетей, и просят не оставлять детей дома без присмотра взрослых.
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