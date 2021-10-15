Подросток на мопеде тяжело травмировался при столкновении с автомобилем в Ялуторовске

16-летний мотоциклист получил тяжелую травму при столкновении с автомобилем Lexus на одном из перекрестков Ялуторовска вчера вечером, когда проехал на красный сигнал светофора.

Мотоциклист доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями, его мотошлем от удара раскололся на несколько частей. 20-летний водитель автомобиля не пострадал.

Права управления транспортом у юноши нет, мопед купил недавно на собственные заработанные деньги, сообщили в областной Госавтоинспекции.