Подросток на мопеде тяжело травмировался при столкновении с автомобилем в Ялуторовске

12:37 15 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

16-летний мотоциклист получил тяжелую травму при столкновении с автомобилем Lexus на одном из перекрестков Ялуторовска вчера вечером, когда проехал на красный сигнал светофора.

Мотоциклист доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями, его мотошлем от удара раскололся на несколько частей. 20-летний водитель автомобиля не пострадал. 

Права управления транспортом у юноши нет, мопед купил недавно на собственные заработанные деньги, сообщили в областной Госавтоинспекции. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , подростки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021