Подросток на мопеде тяжело травмировался при столкновении с автомобилем в Ялуторовске

16-летний мотоциклист получил тяжелую травму при столкновении с автомобилем Lexus на одном из перекрестков Ялуторовска вчера вечером, когда проехал на красный сигнал светофора.
Мотоциклист доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями, его мотошлем от удара раскололся на несколько частей. 20-летний водитель автомобиля не пострадал.
Права управления транспортом у юноши нет, мопед купил недавно на собственные заработанные деньги, сообщили в областной Госавтоинспекции.
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