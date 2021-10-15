В Тюменской области в контейнер для мусора выкинули пакет с живыми щенками

В Тюменской области живые щенки чуть не погибли в кузове мусоровоза. Пищать они начали за секунды до включения пресса.

Инцидент произошёл в Юргинском районе. Кто-то положил малышей в пакет и выбросил в контейнер для мусора. До того момента, когда содержимое ёмкости выгрузили в спецтехнику, щенки никак не проявляли себя и начали жалобно скулить только за секунды до включения пресса. Шокированным мужчинам потребовалось немало усилий, чтобы отыскать их среди мусора.

Чтобы показать, как сложно сталкиваться с подобной жестокостью, работники даже записали эмоциональное видео, на котором виден процесс спасения животных.

Первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко:

Мы вынуждены вновь обратиться к жителям Тюменской области с напоминанием, что такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности. Наши работники умоляют людей прислушаться и никогда так не делать: в своей работе экипажи мусоровозов достаточно часто сталкиваются с неординарными ситуациями, но выносить подобное – морально очень сложно.

В компании подчеркнули, что ёмкости на контейнерных площадках предназначены исключительно для твёрдых коммунальных отходов. В них нельзя размещать никакие иные виды отходов. В частности, законодательством категорически запрещено выбрасывать вместе с ТКО даже биологические отходы, а уж живые питомцы тем более ни при каких обстоятельствах не должны оказаться среди мусора.