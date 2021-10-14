В Ишиме выявили цех по розливу контрафакта

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Ишиме пресекли оборот немаркированной алкогольной продукции.

В одном из складских помещений неподалеку от городского кладбища полицейские обнаружили производственное оборудование, пластиковые емкости со спиртом и картонные коробки с готовым товаром. Изъято свыше тысячи бутылок с алкоголем.

По подозрению в организации противоправной деятельности задержан арендатор помещения, он сознался в содеянном и сообщил, что планировал реализовать спиртосодержащую жидкость в розницу в самом Ишиме.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации в особо крупном размере. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк: