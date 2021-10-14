Тюменский браконьер попутал утку с косулями

Сотрудники ГИБДД при проверке документов у нервничающего 62-летнего жителя села Сладково Тюменской области решили досмотреть автомобиль и обнаружили в багажнике несколько убитых косуль, сообщили в облполиции.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы изъяли ружьё, патроны, гильзы, три охотничьих ножа, автомобиль, а так же туши диких животных.

Как выяснили полицейские, злоумышленник выехал на место со своей семьей с целью охоты, имея при себе охотничий билет и разрешение на добычу лишь уток. Однако заметив неподалеку косуль, он решил поохотиться на дичь покрупнее. Нанесенный природе ущерб уже оценили в 240 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.