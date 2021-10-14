На птицефабрике "Боровской" ввели карантин по птичьему гриппу

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на территории ПАО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" с 13 октября, решение об его отмене может быть принято через 21 календарный день после убоя последней птицы, говорится в соответствующем постановлении губернатора Тюменской области.

По словам замначальника Управления ветеринарии Тюменской области Романа Зверева, высокопотогенный грипп птиц выявлен в результате лабораторных исследований в одном из цехов птицефабрики, сейчас проводится комплекс мероприятий по ликвидации данного заболевания, предотвращению его распространения.

"Особой угрозы для населения нет – цех изолированный, огороженный с пунктами пропуска. Возможность выноса инфекции – минимальная.

Губернатор подписал постановление об установлении ограничительных мероприятий, выставлены посты, проводятся все необходимые мероприятия, карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы", - отметил Зверев.

Эпизоотический очаг находится в пределах границ корпусов № 1-10 производственного цеха № 3 птицефабрики.

Радиус угрожаемой зоны - 6 километров от границ очага. Помимо территории птицефабрики, в нее входят рабочий поселок Боровский, посёлок Андреевский и часть территории города Тюмени.

В зону наблюдения радиусом в 14 км от границ угрожаемой зоны попали поселки Винзили, Московский, села Яр, Ембаево, Мальково, Богандинское, Чикча, Княжево, Червишево, Онохино, включая территорию птицефабрики "Пышминская", Каскара с территорией АО "Продо Тюменский броллер", 16 деревень и часть города Тюмени.

В эпизоотическом очаге птица подлежит уничтожению, посещение, въезд и выезд разрешены только задействованным на ликвидации очага и проживающим на данной территории.

В угрожаемой зоне запрещены ввоз и вывоз яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, их выгульное содержание, проведение сельхозярмарок и охота на пернатую дичь.