Следователи организовали проверку по сообщению об избиении девочки в школьном туалете

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении 15-летней девочки сверстницей в одном из сел Тюменской области.

В публикации указано, что 11 октября в школьном туалете ученицу из параллельного класса на перемене избила ее сверстница, за происходящим наблюдали несколько учеников и подбадривали нападавшую. По словам матери, которые приводятся в сообщении, у пострадавшей сотрясение мозга и подозрение проблемы с почками.

"Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Будут проведены опросы участников конфликта, руководства школы, а также иные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Тюменской области.

Кроме того, будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. Проверено соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.