Прокуратура и СКР проводит проверки в связи пожаром, в котором пострадали трое мальчиков

13 октября около 4:00 в квартире дома на улице Николая Гондатти в Тюмени произошел пожар, в результате которого пострадали трое малолетних мальчиков — 4, 6 и 8 лет. Дети находились в доме одни, без присмотра родителей, сообщили в в СУ СК.

Дети госпитализированы в больницу: младшие с отравлением продуктами горения, у старшего ожоги 1, 2 степени.

Одна из версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

В связи с происшествием проводится доследственная проверку, в рамках которой следователи СКР установят причины и условия, способствовавшие трагедии, а также почему дети в ночное время находились дома одни.

Прокуратура тоже проводит проверку, касающуюся исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.