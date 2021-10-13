Прокуратура и СКР проводит проверки в связи пожаром, в котором пострадали трое мальчиков

13:19 13 октября 2021
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13 октября около 4:00 в квартире дома на улице Николая Гондатти в Тюмени произошел пожар, в результате которого пострадали трое малолетних мальчиков — 4, 6 и 8 лет. Дети находились в доме одни, без присмотра родителей, сообщили в в СУ СК. 

Дети  госпитализированы в больницу: младшие с отравлением продуктами горения, у старшего ожоги 1, 2 степени.

Одна из версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.    

В связи с происшествием проводится доследственная проверку, в рамках которой следователи СКР установят причины и условия, способствовавшие трагедии, а также почему дети в ночное время находились дома одни. 

Прокуратура тоже проводит проверку, касающуюся исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.

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