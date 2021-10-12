В Тюмени за месяц сгорело 17 дач

За прошедший месяц в садоводческих и огороднических товариществах Тюмени произошло 17 пожаров.

В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени отметили, что это вероятность подобных пожаров возрастает каждую осень.

Как правило, возгорания происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электрообогревателей, коротких замыканий электропроводки.

Чтобы не допустить пожаров, горожанам рекомендуют периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи, соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции, не перегружать электросеть, быть бдительным и осторожным с огнем. Имейте на участках, где расположены индивидуальные жилые дома, запасы воды для пожаротушения.