В Тюмени за месяц сгорело 17 дач

За прошедший месяц в садоводческих и огороднических товариществах Тюмени произошло 17 пожаров.
В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени отметили, что это вероятность подобных пожаров возрастает каждую осень.
Как правило, возгорания происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электрообогревателей, коротких замыканий электропроводки.
Чтобы не допустить пожаров, горожанам рекомендуют периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи, соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции, не перегружать электросеть, быть бдительным и осторожным с огнем. Имейте на участках, где расположены индивидуальные жилые дома, запасы воды для пожаротушения.
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