Тюменца оштрафовали за "покатушки" по мосту Влюбленных

22-летнему тюменцу придётся заплатить штраф за езду по пешеходному мосту. Свой поступок нарушитель ПДД объяснил желанием развлечься.

"Сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста, проехавшего по Мосту влюбленных на автомобиле "Киа" и выложившего видеоролик в соцсеть. Он пояснил, что его поездка по Мосту влюбленных "просто вечерние покатушки, какое-то разнообразие"", - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции.

Заскучавшего гражданина развлекли не только задержанием. За езду по тротуару и отсутствие полиса ОСАГО его оштрафовали на 2 тысячи рублей. А в целом с начала года у водителя уже 11 нарушений ПДД, в том числе проезд на красный сигнал светофора, незаконная тонировка и даже ДТП по его вине. 7 штрафов не оплачены.

Исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер лично провел профилактическую беседу с водителем, объяснив, что все его передвижения по городу теперь будут под особым контролем. Также в ГИБДД возьмут на контроль оплату штрафов автомобилистом.