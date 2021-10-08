Тюменцам напомнили телефоны спецслужб, по которым принимают сообщения об опасных находках

Антитеррористическая комиссия города Тюмени решила напомнить горожанам о том, что нужно быть бдительными в общественных местах, а при обнаружении опасности - звонить силовикам.

Обо всех подозрительных предметах и лицах сообщать по телефонам:

- РУ ФСБ России по Тюменской области – 46-16-95,

- УМВД России по городу Тюмени – 02, 29-16-00,

- ГУ МЧС России по Тюменской области – 590-462,

- Единая дежурно-диспетчерская служба города Тюмени: 510-112.

При обнаружении подозрительного предмета в общественном месте соблюдайте следующий порядок действий:

- при получении сообщения о заложенном взрывном устройстве либо обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставьте в известность дежурную службу объекта (дежурную часть органов внутренних дел). Сообщите точный адрес, телефон, фамилию, имя, отчество;

- до прибытия сотрудников оперативно-следственных органов, МЧС, пожарных примите меры к ограждению объекта и недопущению к нему людей на опасное расстояние;

- по прибытии специалистов по обнаружению взрывного устройства действуйте в соответствии с их указаниями.

При обнаружении взрывного устройства или устройства, схожего со взрывным устройством:

- не предпринимайте действий, нарушающих состояние подозрительного предмета и других предметов, находящихся с ним в контакте;

- не допускайте заливание водой, засыпку грунтом, покрытие плотными тканями подозрительного предмета;

- не пользуйтесь электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами, рацией вблизи подозрительного предмета;

- не оказывайте теплового, звукового, светового, механического воздействия на взрывоопасный предмет.