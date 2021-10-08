Тюменские автоинспекторы задержали тюменку, которая "ушла в себя"

Наряд полка ДПС на 30-м километре окружной дороги Тюмени под утро задержал 31-летнюю тюменку, которая для езды на Toyota Mark II выбрала встречную полосу и проигнорировала требование остановиться.

Общаться с представителями ДПС ей все же пришлось. Странную езду она объяснила тем, что слушала музыку, не видела и не слышала, чтобы ее останавливали, а на встречную полосу заехала случайно, потому что "ушла в себя".

Полицейские нарушениям ПДД нашли более тривиальное объяснение - показания алкотестера составили 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Девушка пояснила, что гуляла в "Малина баре" на улице Ленина, стало скучно, поехала кататься.

Автоинспекторы выяснили, что с 2017 года водитель третий раз попадается пьяной за рулем, в 2019-м году привлекалась к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение. Тогда суд лишил ее права управления транспортом на два года и вменил обязательные работы, срок лишения еще не закончился. Теперь девушка снова будет привлечена к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.