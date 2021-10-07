Пранкеров, снявших видео про "нападение на бабушку" отправили под арест

В Ленинском районном суде Тюмени рассмотрели дело о мелком хулиганстве и наказали участников видеосюжета о нападении на пожилую женщину и кражу и нее сумочки на остановке.

Объясняя свой поступок, молодые люди отмечали, что хотели сделать социально значимый ролик, показать, что тюменцы неравнодушны к чужой беде.

Судьи посмотрели ролик, опубликованный в соцсетях, воплощение идеи не оценили и пришли к выводу, что действия пранкеров являются нарушением общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу и могли причинить вред, в том числе здоровью окружающих, провоцировали на ответные нарушения порядка.

Вся творческая группа отправлена под арест: организатор съемок 23-летний блогер и 21-летний соучастник съемок в спецприемнике проведут по 13 суток, их друг-школьник занятия будет прогуливать 14 дней.