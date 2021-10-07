Обвиняемый в убийстве тюменской школьницы пробудет в сизо до 1 декабря

Тюменский районный суд продлил меру пресечения заключения под стражу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой. Подследственный будет находиться в СИЗО по 1 декабря 2021 года включительно, сообщает пресс-служба облсуда.

40-летний обвиняемый в убийстве девочки заключен под стражу по решению Ленинского райсуда 27 августа. Он находится в следственном изоляторе. Судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме потому, что потерпевшая девочка-несовершеннолетняя.

8-летняя девочка пропала 30 июня, ее останки нашли 19 августа. Следственная бригада из следственного комитета России вместе с тюменскими коллегами провела масштабные обыски в квартире подозреваемого и нашла ряд вещественных доказательств, косвенно подтверждающих причастность Бережного к убийству ребенка. Подозреваемый сознался в совершенном преступлении.