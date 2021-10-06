Тюменке придется отработать 480 часов за неоплаченный штраф

В УФССП по Тюменской области находилось на исполнении исполнительное производство в отношении жительницы Тюменской области, которая по решению суда обязана оплатить уголовный штраф. Сорокалетняя женщина осуждена по ст. 264 Уголовного кодекса РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

В связи с тем, что должница никаких действий к погашению назначенного штрафа не предпринимала, судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Теперь должницей займётся уголовно-исполнительная инспекция – 480 часов обязательных работ назначено судом нарушительнице уголовного законодательства взамен уголовного штрафа, сообщили в В УФССП.