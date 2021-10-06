Полиция в Ишиме обнаружила подпольный завод по производству алкоголя

13:09 06 октября 2021
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Завод по производству фальсификата находился в промзоне в Ишиме, на нем работали 23 человека. Они проживали рядом с производством, продажа поддельной продукции осуществлялась там же, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Нелегальное производство осуществлялось на территории промышленной зоны в городе Ишиме. При осмотре помещений обнаружено оборудование для изготовления спиртосодержащей жидкости, наклейки, имитирующие акцизные марки, а также фурнитура и тара. Изъято свыше 32 тысяч единиц поддельной алкогольной продукции стоимостью более семи миллионов рублей", - говорится в сообщении. 

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, хранении и сбыте продукции в особо крупном размере (ч. 6 171.1 УК РФ). Двое фигурантов заключены под стражу, еще двум избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего продолжаются. 

 

Теги: Ишим , МВД , полиция , продажа алкоголя , уголовное дело
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