В Тюмени закрыли клуб для любителей азартных игр

В одном из заведений в центре Тюмени выявляли и закрыли заведение, где для желающих проводились азартные игры, сообщили в областной полиции.

Когда в клуб нагрянули оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, внутри помещения находилось несколько человек, использовавших, предположительно, игровое оборудование и пять работников заведения.

Установлено, что представителем общества с ограниченной ответственностью является 41-летний тюменец, он утверждал, что установленное программное обеспечение рассчитано на проведения конкурсных заданий и к азартным играм отношения не имеет. Однако гости заведения признались правоохранителям, что принимали участие именно в азартных играх.

Полицейские изъяли 68 системных блоков с установленным на электронных носителях программным обеспечением. Изъятое направлено на судебную экспертизу.

По выявленным фактам возбуждено административное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере от 800 тысяч до 1,5 млн рублей с конфискацией игрового оборудования. Административное расследование продолжается.