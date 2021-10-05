Экс-глава Тюменского ГИБДД признался в получении 600 тысяч рублей взятками

В Тюмени завершилось расследование дела о взятках в отношении бывшего начальника областного УГИБДД УМВД России, он полностью признал вину, сообщает СУ СК по Тюменской области.

Он обвиняется в том, что с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый, будучи начальником УГИБДД УМВД, четыре раза получил через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе, и 9 раз посредники передал взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя.

"Была установлена причастность обвиняемого к совершению коррупционных преступлений. Общая сумма взяток составила свыше 600 тысяч рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 3 млн. 670 тысяч рублей. Допрошено свыше 50 человек. Проведены обыски в его жилище, а также в служебном кабинете. Изъята и изучена вся необходимая документация, связанная с незаконной выдачей водительских удостоверений взяткодателям",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью.

Следствием установлено, что с июня по ноябрь 2020 года обвиняемый, будучи начальником УГИБДД УМВД России по Тюменской области, через посредника – своего близкого знакомого, организовал на территории своего частного домовладения строительство придомового комплекса. В качестве оплаты за выполнение данных строительных работ он использовал денежные средства, полученные его доверенным лицом по раннее с ним достигнутой, преступной договоренности за дачу незаконных указаний подчиненным ему сотрудникам в виде проставления положительных отметок взяткодателям - иностранным гражданам, за сдачу теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения РФ независимо от фактического результата.

Отмечается, что действиям всех фигурантов, в том числе взяткодателям и посреднику, дана юридическая оценка. Все они привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.