В Тобольске снова судят депутата гордумы

В Тобольском городском суде состоялось первое заседание по уголовному делу депутата Тобольской гордумы и бывшего руководителя ООО "Аргумент" Олега Подковырова. Он обвиняется в четырех эпизодах мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе облсуда.

"В судебном заседании допросили трех свидетелей стороны обвинения. Подсудимый вину не признает. Очередное заседание назначено на 13 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

40-летний депутат работал директором ООО "Аргумент", который он сам и учредил. Фирма занималась сносом зданий и утилизацией возникшего при этом строительного мусора.

Напомним, в сентябре Тобольский районный суд вынес приговор другому экс-депутату Сергею Вакарину. Он был признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.