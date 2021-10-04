В Казанском районе ввели карантин в связи с птичьим гриппом

В Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории деревень Дальнетравное и Чирки Казанского района, сообщает Оперштаб.
Зона наблюдения - территории сёл Гагарье и Смирное, деревни Коротаевка Казанского района Тюменской области, деревни Одышка Бердюжского района.
Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 4 октября 2021 года.
Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.
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