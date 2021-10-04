Врачи спасли девочку, которая отравилась жидкостью для стирки

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Двухлетняя девочка раскусила капсулу для стирки и через 15 минут стала вялой и сонливой. Вызвав скорую, мать ребёнка приступила к оказанию первой помощи: напоила малышку водой.

Прибывшая бригада медиков диагностировала у ребенка отравление. Они провели промывание желудка с помощью специального зонда и доставили пациентку в Областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой помощи напоминают взрослым, что если на их глазах ребёнок съел капсулу с моющим средством или что-то из бытовой химии, то самая эффективная первая помощь – обильно промыть полость рта, наклонив голову ребёнка вперёд, дать попить воды, вызвать рвоту. Обязательно нужно обратиться за помощью к медикам: со стационарного телефона звоните по номеру 03, с сотового – 103.