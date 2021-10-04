54 пьяных водителя задержали в выходные на тюменских дорогах

В Тюмени прошли "сплошные проверки" водителей на трезвость в центре города, на улицах Республики и Ленина в районе Моста влюбленных

В ходе проверок автоинспекторы полка ДПС ГИБДД выявили 49 нарушений ПДД, в том числе один водитель, не имеющий права управления транспортом отстранен от участия в дорожном движении, в наркологическое учреждение доставлен один водитель с признаками наркотического опьянения. 17 водителей привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку, 19 за отсутствие полиса ОСАГО.

В октябре "сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в городах и районах региона, в них личное участие примут руководители подразделений ГИБДД Тюменской области, представители общественности.