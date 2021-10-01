Экс-депутата гордумы и его супругу в Тюмени приговорили к условным срокам за хищения, связанные с уборкой кладбищ

Центральный районный суд Тюмени в пятницу огласил приговор супругам Тулебаевым, признанным виновными в хищениях, связанных с муниципальными заказами на выполнение работ по уборке городских кладбищ. Как бывший руководитель муниципального АО "Трасса" Мурат Тулебаев осужден к трем с половиной годам условно, его жена и соучастница преступлений - к двум годам условно.

"Тулебаев признан виновным в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), отмывании денег (часть 1 статьи 174.1 УК РФ), присвоении или растрате группой лиц с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Его супруга признана виновной в соучастии в присвоении и растрате (часть 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ). Экс-депутату и главе муниципального АО "Трасса" назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, условно. Политику также назначен штраф в 60 тыс. рублей. Его жене, соучастнице преступления назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно", - говорится в официальном сообщении облсуда.

Судом установлено, что в 2018 году Тулебаев присвоил более 1, 11 млн рублей в процессе взаимодействия с МУП "Некрополь" по уборке городских кладбищ. Экс-депутат передавал госконтракты на субподряд подконтрольной ему фирме, а его жена вела бухгалтерскую и финансовую отчетность, составляла все необходимые документы о деятельности этой фирмы. Кроме того, Тулебаев, злоупотребляя служебными полномочиями, занизил стоимость фактически оказанных услуг АО "Трасса" подконтрольной ему фирме на 650 тыс рублей.

Чтобы "легализовать" криминальный доход, полученный в результате преступлений в отношении АО "Трасса", экс-депутат провел фиктивные сделки и финансовые операции на 470 тыс рублей, заключая подложные договоры аренды транспорта.