Студента колледжа накажут за перевозку друга на капоте автомобиля

Камеры фотовидеофиксации, а также тюменцы запечатлели на оживлённой автомагистрали в Тюмени двигающийся автомобиль с пассажиром на компоте, водителя нашли и оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

"Сотрудники Центра фотовидеофиксации нарушений ПДД направили ролик с нарушением в полк ДПС, автоинспекторы вызвали водителя "Киа" и составили на него административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров, неиспользование ремня безопасности, на пассажира определение о хулиганстве переданов отдел полиции", -сообщили в областной Госавтоинспекции.

За полгода 18-летний начинающий автомобилист, получивший водительское удостоверение в марте этого года, совершил на автомобиле "Киа Рио" более 20-ти нарушений ПДД, которые зафиксировали камеры на дорогах: превышение скорости, проезд перекрестка на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию.

Как пояснил последнее нарушение студент колледжа, во дворе с друзьями решили проверить, что будет, если человека прокатить на капоте машины несколько метров, но потом выехали на улицы города.

Эксперт ГИБДД Алима Шохмагамедова, старший фельдшер станции скорой медицинской помощи Тюмени рассказала, что ребятам очень повезло отделаться штрафами:

Если бы пассажир упал с капота, он получил бы политравму, в лучшем случае мог остаться инвалидом, в худшем - это смерть. В зависимости от того, на что пришелся удар, молодой человек мог получить черепно-мозговую травму, перелом шеи и позвоночника, переломы верхних и нижних конечностей.

В случае трагедии водителю бы грозил реальный тюремный срок. В ГИБДД отметили, что, затевая вроде невинную, на их взгляд шалость, молодые люди должны осознавать последствия, которые могли их ждать в случае падения друга с капота.

