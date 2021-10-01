Прокуратура организовала проверку из-за пожара на крыше многоэтажного дома в Тюмени

В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту возгорания кровли многоэтажного жилого дома по улице Народной, 10. По предварительным данным, в доме проводились работы по ремонту кровли.

"Прокуратура Ленинского округа города Тюмени проводит проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, а также строительных норм и правил при ведении работ. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в официальном сообщении.