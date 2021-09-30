В Заводоуковске погиб пешеход, сбитый автомобилем на неосвещенной улице

В Заводоуковске сегодня ночью в ДТП погиб пешеход. 67-летний мужчина сбит на улице Шоссейной, 173 в 0:30 автомобилем "Шкода Рапид". Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, вскоре он скончался.

Пешеход проживал неподалеку, на этой же улице, световозвращающих приспособлений у него не было. Предварительно, освещение на этом участке улицы в момент аварии было выключено. 48-летний водитель "Шкоды" был трезв. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.