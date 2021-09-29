На трассе Тюмень–Омск под колеса легкового автомобиля попал велосипедист

ДТП с участием велосипедиста, который ехал посередине автотрассы, произошло накануне в 21:00. Мужчина жив, но получил тяжелые повреждения, сообщили в Госавтоинспекции.

"В 21 час на 28-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск автомобиль "Киа Венге" сбил велосипедиста, двигавшегося в попутном с транспортом направлении посередине проезжей части. Велосипедист госпитализировал с тяжелыми повреждениями", - говорится в сообщении.

Личность пострадавшего, которому на вид 40 лет, устанавливается, обстоятельства ДТП выясняются.

В этом году с участием велосипедистов в Тюменской области произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 99 ранены.