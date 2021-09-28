В аквапарке, где погибла посетительница, организовали внутреннюю проверку

В тюменском аквапарке днем 27 сентября посетительница почувствовала себя плохо, ей была оказана квалифицированная медпомощь, но спасти ее не удалось. Следователи проводят доследственную проверку по данному факту, тем временем администрация аквапарка организовала собственную внутреннюю проверку, сообщила пресс-служба термального курорта "ЛетоЛето".

"Гость скончался за пределами водных горок. Медицинская помощь была оказана квалифицированным медицинским персоналом аквапарка в кратчайшие сроки. Администрация аквапарка оказывает активное содействие соответствующим органам и предоставляет всю необходимую информацию, по факту происшествия также проводится внутренняя проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента открытия комплекс посетило около миллиона гостей, подобная трагедия произошла впервые. В аквапарке правилам безопасности уделяется повышенное внимание. Ежедневно на смену заступают порядка 40 квалифицированных инструкторов, которые следят за безопасностью гостей, контролируют допуск на аттракционы в соответствии с возрастом, ростом, весом, следят за соблюдением правил и техники спуска, подробно инструктируют гостей.

Все аттракционы сертифицированы и имеют государственную регистрацию, ежедневно перед открытием аквапарка проводится тщательная проверка каждого аттракциона. Перед покупкой билетов всех гостей знакомят с правилами посещения, пользования аттракционами, о чем гости дополнительно заполняют соответствующую расписку.

В аквапарке предпринимаются все необходимые меры, для того чтобы отдых гостей был комфортным и безопасным.

"Администрация аквапарка еще раз выражает искренние соболезнования о случившемся родным и близким умершего, оказывает им необходимую помощь и поддержку", - сообщили в пресс-службе "ЛетоЛето".