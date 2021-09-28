Подозреваемый в разбое в Тюмени задержан в аэропорту Петербурга

17:03 28 сентября 2021
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static.mvd.ru
| Фото: static.mvd.ru

В аэропорту "Пулково" выявлен 37-летний иностранец, находящийся в федеральном розыске по подозрению в совершении разбоя.

В розыскную базу он был добавлен три года назад правоохранительными органами Тюмени, был выявлен сотрудниками транспортной полиции при отработке пассажиропотока на территории аэропорта.

Как сообщает отделение информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, разыскиваемый задержан, доставлен в дежурную часть и помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково информация о злоумышленнике передана инициатору розыска.

Фото отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СЗФО.

Теги: Пулково
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