Подозреваемый в разбое в Тюмени задержан в аэропорту Петербурга

В аэропорту "Пулково" выявлен 37-летний иностранец, находящийся в федеральном розыске по подозрению в совершении разбоя.

В розыскную базу он был добавлен три года назад правоохранительными органами Тюмени, был выявлен сотрудниками транспортной полиции при отработке пассажиропотока на территории аэропорта.

Как сообщает отделение информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, разыскиваемый задержан, доставлен в дежурную часть и помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково информация о злоумышленнике передана инициатору розыска.

Фото отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СЗФО.